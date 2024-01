Landkreis Augsburg

Beim Forstbetrieb Zusmarshausen kommt Droste für Droste – aber nicht sofort

Plus Generationswechsel beim Forstbetrieb Zusmarshausen: Hubert Droste geht nach 18 Jahren in den Ruhestand. Langfristig wird Rainer Droste Nachfolger.

Von Maximilian Czysz

Zusmarshausen ist einer der erfolgreichsten Forstbetriebe der Bayerischen Staatsforsten. Das ist ein Verdienst von Hubert Droste, der zum Jahreswechsel in den Ruhestand gegangen ist. Sein Nachfolger steht schon fest: Kommissarisch wird Silvio Mergner die Leitung des Betriebs übernehmen, der seinen Sitz im Zusmarshauser Schloss hat. Allerdings nur für 15 Monate. Das hat einen besonderen Grund.

Langfristig soll Rainer Droste die Leitung des Forstbetriebs übernehmen. Er ist nicht verwandt mit Hubert Droste und ist derzeit in der Staatsforsten-Zentrale für Immobilien und interne Immobilien zuständig. In seinen Fachbereich fallen auch Windkraftanlagen. Demnach gehe es in seinem Büro zu "wie in einem Taubenschlag", sagte Staatsforsten-Vorstandsvorsitzender Martin Neumeyer bei der Vorstellung in dieser Woche in Horgau. Hunderte Bürgermeister ließen sich beraten – Rainer Droste sei deshalb derzeit unabkömmlich. Deshalb wird übergangsweise Silvio Mergner Nachfolger von Hubert Droste.

