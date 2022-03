Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Zwei schwere Unfälle: Polizei warnt zu Beginn der Motorradsaison

Plus Das gute Wetter im Augsburger Land bringt viele Motorradfahrer auf die Straßen. Am Wochenende kommt es zu zwei schweren Unfällen. Die Polizei gibt Tipps zum Start in die Saison.

Von Philipp Kinne

Viele Motorradfahrer haben das sonnige Wetter am Wochenende für eine Tour genutzt. Zwei von ihnen sind nach Unfällen im Landkreis schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Ein 45-Jähriger stürzte bei Altenmünster. Der andere musste nach einem Unfall bei Meitingen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei warnt: Gerade zu Beginn der Motorradsaison häufen sich Unfälle.

