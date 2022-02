Zwei Spitzenpositionen im Landratsamt Augsburg neu besetzt

Eine Juristin und ein Jurist besetzen in der Kreisbehörde künftig zwei Schlüsselpositionen. Ein Geschäftsbereichsleiter hat sich in den Ruhestand verabschiedet.

Seit Kurzem steht der Geschäftsbereich Bauen des Landratsamtes Augsburg unter einer neuen Leitung. Nachdem sich sein Vorgänger Peter Beck in den Ruhestand verabschiedet hat, lenkt Boris Gelfert nun die Geschicke der Kreisverwaltungsbehörde im Bereich Bauen. Zu seinem neuen Tätigkeitsfeld zählen die Fachbereiche Hochbau, Tiefbau, Gebäudemanagement, die Geschäftsstelle Gutachterausschuss sowie der Bereich des Kreisbaumeisters.

Aus Lateinamerika nach Augsburg

Gelfert verbrachte sein Leben unter anderem für zehn Jahre in Lateinamerika und 19 Jahre - sowohl privat als auch geschäftlich - in und um Augsburg. So machte er nach seinem Abitur zunächst eine Ausbildung als Bankkaufmann bei der Kreissparkasse Augsburg. Auch Teile seines Studiums der Rechtswissenschaften sowie seine Referendarzeit absolvierte er hier. In seiner weiteren beruflichen Karriere war er Geschäftsführer bei der gsu Gesellschaft für Stadtplanung und Urbanistik GmbH in Augsburg, bei der FSL Flugplatz Speyer/Ludwigshafen GmbH sowie bei der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH. Zuletzt arbeitete der 57-Jährige als Justitiar bei der Diözese Würzburg, bevor er im Januar ins Landratsamt Augsburg kam.

Der gebürtige Kieler freut sich, wieder in die Region Augsburg zurückzukehren und nun seine Heimat beruflich mitzugestalten: "Ich bin gespannt auf die kommenden Herausforderungen und die vielfältigen Themen, die der Geschäftsbereich Bauen in Zukunft mit sich bringt."

Im Januar 2022 hat Tanja Höhr ihre neue Stelle im Landratsamt Augsburg angetreten und wird in Zukunft gemeinsam mit Simon Schamberger, der bereits seit über zwei Jahren im Landratsamt tätig ist, den Geschäftsbereich Bau- und Umweltrecht leiten. Folgende Fachbereiche fallen dabei in ihren neuen Zuständigkeitsbereich: Immissionsschutz, Abfall- und Bodenschutzrecht, Wasserrecht, Naturschutz, Jagd und Fischerei sowie der Technische Umweltschutz.

Landrat Martin Sailer (rechts) und Simon Schamberger (links), Geschäftsbereichsleiter Bau- und Umweltrecht, Fachgruppe 1 begrüßen Tanja Höhr (Mitte), Geschäftsbereichsleiterin Bau- und Um-weltrecht, Fachgruppe 2 im Landratsamt Augsburg. Foto: Julia Pietsch

Simon Schamberger hat die Leitung des kompletten Geschäftsbereichs in den letzten Monaten vorübergehend alleine übernommen und bleibt nun weiterhin für die Bereiche Bauleitplanung und Bauordnung (rechtlich und technisch) sowie für Wohnungsbau und Wohngeld verantwortlich.

Das ist Tanja Höhr

Im Landratsamt Augsburg ist Tanja Höhr allerdings keine Unbekannte. Bereits im Januar 2020 hatte sie ihren allerersten Arbeitstag in der Kreisverwaltungsbehörde und leitete damals den Geschäftsbereich "Soziales, Senioren und Gesundheit", bevor sie sich im Juli 2021 in den Mutterschutz verabschiedete.

Höhr studierte nach ihrem Abitur Jura an der Universität Augsburg und verbrachte dort auch ihr Referendariat, bevor sie in einer Anwaltskanzlei tätig wurde. Die Juristin entschied sich, anschließend in den öffentlichen Dienst zu wechseln, und war bei der Regierung von Schwaben in den Sachgebieten Zentrale Ausländerbehörde und Flüchtlingsunterbringung/Flüchtlingsbetreuung beschäftigt, bevor sie 2020 erstmals im Landratsamt Augsburg startete. (AZ)