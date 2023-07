Landkreis Augsburg

18:30 Uhr

Zweieinhalb Monate Bahn-Baustelle: Pendler brauchen erneut starke Nerven

Plus Die Deutsche Bahn erneuert zwischen Meitingen und Mertingen Gleise. Ab Mitte August fallen deshalb viele Züge aus. Was das für Bahnreisende bedeutet.

Von Jonathan Lyne

Nicht schon wieder, dürften sich viele Pendlerinnen und Pendler denken. Vom 14. August bis zum 2. November erneuert die Deutsche Bahn auf der Strecke zwischen Meitingen und Mertingen die Gleise. Fest steht schon jetzt: Fahrgäste brauchen wieder einmal starke Nerven.

Die Bauarbeiten seien zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich, teilt die Deutsche Bahn schriftlich mit. Die Arbeiten werden ganztägig, auch an Sonn- und Feiertagen und in der Nacht, durchgeführt. Ziel sei es, die Bauzeit und die damit verbundenen Beeinträchtigungen sowohl für die Umgebung als auch den Bahnverkehr möglichst gering zu halten. So werde der Fernverkehr größtenteils umgeleitet, erklärt eine Bahnsprecherin.

