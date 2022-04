In Zeiten von Corona fällt im Kreis Augsburg mehr Müll an

Mittlerweile erzeugt ein Landkreisbewohner pro Jahr 471 Kilo Abfall. Zwei Drittel werden wiederverwertet. Wie sich das auf die verschiedenen Müllsorten verteilt.

Der Trend geht zu Bio - auch in der Mülltonne. Das geht aus einer Bilanz hervor, die der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg jetzt dem für ihn zuständigen Werkausschuss vorgelegt hat.

Danach hinterließen die mehr als 250.000 Landkreisbewohner im vergangenen Jahr mehr als 35.000 Tonnen Bioabfall, der überwiegend über die Braunen Tonnen zu Kompost und Gas verarbeitet wird. Pro Kopf entspricht das 138 Kilogramm, das sind noch einmal drei Kilo pro Nase mehr als im vergangenen Jahr.

Müll im Landkreis Augsburg: Zunahme in fast allen Bereichen

Der Bioabfall passt sich einer allgemeinen Entwicklung an, denn in vielen Bereichen haben die Müllmengen zugenommen. Unter dem Strich hinterließ jeder Einwohner im vergangenen Jahr 471 Kilo Abfall, der in Mülltonnen und Gelben Säcken landete oder auf Wertstoffhöfen abgegeben wurde. Knapp zwei Drittel dieser Menge sollen wiederverwertet worden sein. Etwas mehr als 170 Kilo pro Kopf wurden dagegen für immer entsorgt, was im Augsburger Land meist bedeutet: Verbrennung in Lechhausen.

Egal ob Glas, Pappe und Papier oder Leichtverpackungen: In nahezu allen Bereichen wurden Zunahmen registriert. Nur bei den Weißblechdosen, in denen gerne Nahrungsmittel konserviert werden, gab es einen leichten Rückgang auf 1,8 Kilo pro Kopf. Das, so sagt der Abfallwirtschaftsbetrieb, sei vermutlich darauf zurückzuführen, dass die Menschen vergangenes Jahr wieder weniger im Homeoffice waren. Was dann wohl bedeutet, dass der Biotrend vor Heimarbeitern halt macht. Für sie gibt's öfter Dosenfutter.

Lesen Sie dazu auch