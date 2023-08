Landkreis Ausgburg

17:50 Uhr

Diese Auswirkungen hat die Hitzewelle auf Mensch und Tier im Landkreis

Plus Die Hitzewelle der vergangenen Tage macht sich bei Getränkemärkten und Brauereien im Landkreis Augsburg bemerkbar. Welche Erfrischungen besonders beliebt sind.

Von Marie Fichtel, Marie Fichtel, Marco Keitel Artikel anhören Shape

Die Hitze setzt den Menschen im Landkreis Augsburg zu. Schon ein kurzer Spaziergang im Freien sorgt bei vielen für Schweißperlen auf der Stirn. Die Flüssigkeit, die so verloren geht, muss natürlich irgendwie zurück in den Körper kommen. Und was gibt es bei diesen Temperaturen Schöneres, als sich mit einem kühlen Getränk zurückzulehnen?

Mag Grapefruit im Bier: Stephanie Schmid, Chefin der Brauerei Ustersbach. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Wenig, weiß Stephanie Schmid. Ihre Wahl falle dabei meist auf ihr persönliches Lieblingsgetränk, ein Helles oder ein Weizen mit Iso-Sport, einem prickelnden Grapefruit-Getränk. "Bier, gerne auch alkoholfrei, mit Zitrusgetränken, ist immer gut für die heißen Tage", empfiehlt die Chefin der Brauerei Ustersbach. Genau wie sie würden viele Menschen ihr Bier zu Hause selbst mischen, sagt Schmid: "Je heißer es wird, desto mehr geht die Tendenz zu Misch- oder Erfrischungsgetränken." Durch die Hitze steige die Nachfrage deutlich. "Wir produzieren am Anschlag, und das schon seit Wochen", erzählt Schmid.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen