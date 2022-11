Bahnausbau Ulm–Augsburg: So soll die beste Trasse gefunden werden

Plus Zehn Varianten sind für den Ausbau der Zugstrecke Ulm–Augsburg inzwischen im Gespräch. Wie will die Bahn da bis Ende 2024 die beste Trasse finden?

Viele Wege führen von Augsburg nach Ulm. Welcher für Fern- und Güterzüge der beste wäre, wird in der Region seit einiger Zeit heftig diskutiert. Die Bahn prüft inzwischen zehn verschiedene Varianten einer Neubaustrecke, auf der die Züge in 26 Minuten mit bis zu 300 Stundenkilometern von einer Stadt zur anderen fahren können. Auf der Suche nach der besten Lösung hat die Bahn die Universität Innsbruck ins Boot geholt. Von dort aus kam Stephan Tischler jetzt ins Dialogforum der Bahn nach Diedorf, um zu erklären, wie die beste Bahntrasse bis zum Sommer 2024 gefunden werden soll.