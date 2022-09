Corona-Fälle in allen Kommunen im Landkreis Augsburg

Die Inzidenz im Augsburger Land ist vergleichsweise niedrig. Dennoch meldet das Gesundheitsamt in allen Gemeinden und Städten positiv Getestete. Die meisten Fälle gibt es in Neusäß.

Im Vergleich zu den vergangenen Monaten ist die Corona-Inzidenz im Augsburger Land gesunken. Der Höhepunkt der vergangenen Corona-Welle zeichnete sich im Sommer, etwa gegen Ende Juli, ab. Damals lag die Inzidenz bei knapp 1000. Dennoch meldet das Gesundheitsamt noch immer in alle Kommunen im Augsburger Land aktuelle Corona-Fälle.

Die meisten Corona-Fälle werden aktuell in Neusäß gemeldet

Die meisten werden aktuell in Neusäß verzeichnet (122 Fälle). Die wenigsten in Kleinaitingen (zwei Fälle). Insgesamt passen die gemeldeten Fälle zu den Einwohnerzahlen der jeweiligen Kommunen. Dort, wo vergleichsweise viele Menschen leben, werden auch mehr Fälle gemeldet. Das Gesundheitsamt weist allerdings immer wieder darauf hin, dass die tatsächlichen Zahlen deutlich höher sein dürften. Denn in die Statistik fließen nur diejenigen Fälle ein, die durch einen PCR-Test nachgewiesen werden.

Etwas niedriger als im Augsburger Land ist die Inzidenz aktuell in der Stadt Augsburg. Dort wird am Sonntag der Wert von 190 gemeldet. Den höchsten Wert der Nachbarlandkreis hat aktuell der Landkreis Günzburg. Laut RKI liegt die Sieben-Tage-Inzidenz dort bei 305,5. (kinp)