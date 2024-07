Dankeschön an engagierte Bürgerinnen und Bürger

Beim Sommerempfang des Bayerischen Landtags auf Schloss Schleißheim begrüßte Landtagspräsidentin Ilse Aigner mehr als 3.500 Bürgerinnen und Bürger. Der Sommerempfang ist das größte Ehrenamtsfest in Bayern. Unter den Gästen waren auf Einladung von Staatsminister Fabian Mehring (links) und Freie-Wähler-Abgeordnete Marina Jakob (rechts) auch engagierte Menschen aus den Landkreisen Augsburg, Dillingen, Donau-Ries und Aichach-Friedberg gekommen, darunter Josef Guggemos, der Vorsitzende des Fördervereins Bündnis Hospital, Helmut Wech vom ambulanten Krankenpflegeverein Holzen, Rosmarie Schweyer, 1. Vorsitzende der Glühwürmchen, und Wilma John, die sich langjährig in Aichach beim BRK in der Tagespflege engagiert hat. (AZ)