vor 18 Min.

Darum hat Plastik im Meer auch mit den Menschen im Augsburger Land zu tun

Plus Das Forum Plastikfrei setzt sich in der Region Augsburg für ein Leben mit weniger Kunststoff ein. Wie das gelingen kann, erfahren Interessierte in Horgau.

Von Anne Eberhard

In Lissabon findet aktuell die zweite Ozeankonferenz der Vereinten Nationen statt. Die Weltmeere seien so bedroht wie noch nie, heißt es von der UN. Dabei hat das, worum es in Portugal geht, auch mit den Menschen im Augsburger Land zu tun: Denn der Plastikmüll, der am Schluss in den Meeren landet, stammt unter anderem aus Deutschland. Sylvia Schaab vom Forum Plastikfrei erklärt, warum es nicht nur für die Umwelt eine Bereicherung ist auf Plastik zu verzichten, sondern auch für das eigene Leben.

