Fabian Wamser: "Gesundheitsversorgung ist mir wichtig"

Fabian Wamser (SPD) kandidiert für den Landtag. Er spricht über seine Motivation und seine Ziele.

Warum kandidieren Sie überhaupt für den Landtag?



Fabian Wamser: Weil ich mich bereit fühle. Ich bin 29 Jahre alt, seit über zehn Jahren im Rettungsdienst, studierter Jurist und in der Kommunalpolitik verankert. Ich glaube, dass ich Themen, die für unsere Region wichtig sind, wie die Klinikversorgung, im Landtag gut vertreten kann, und dafür kämpfen kann, dass wir auch morgen noch eine flächendeckende Gesundheitsversorgung haben.

Welche Aufgabe würden Sie als erste in der Region angehen?



Fabian Wamser: Die erste Aufgabe, die ich angehen würde, wäre endlich eine Gesundheitsplanung. Ich möchte eine Krankenhausplanung in diesem Freistaat etablieren, die sich am Bedarf vor Ort orientiert. Deswegen möchte ich, dass wir in die Planung einsteigen, wie wir die Gesundheitsversorgung von morgen gestalten.

Wie viel Prozent der Erststimmen erwarten Sie für sich bei der Landtagswahl am 8. Oktober?



Fabian Wamser: Ich freue mich natürlich über jede Stimme. Was am Ende herauskommt, entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Ich persönlich würde mich über ein zweistelliges Ergebnis freuen. Weil das für mich ein Zeichen ist, dass die Wähler mich ganz okay finden.