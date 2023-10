Online-Vortrag: Umfassender Wärmeschutz

Wer sein Haus dämmt, spart Energie und trägt zum Klimaschutz bei. Auch Kosten lassen sich damit langfristig sparen. Bei einem Online-Vortrag gibt es Tipps und Wissenswertes vom Sachverständigen

Gute Wärmedämmung spart Heizenergie und damit bares Geld. Bei fachgerechter Planung und Ausführung tilgen sich die Kosten für die Dämmung meist binnen weniger Jahre von selbst. Wärmeschutz fürs Haus hilft aber nicht nur beim Energiesparen, sondern trägt auch maßgeblich zum Klimaschutz bei – besonders dann, wenn konventionelle Heizungsarten verwendet werden.

Der Fachbereich Mobilität und Klimaschutz bietet am Mittwoch, 29. November, allen Interessierten einen kostenfreien Online-Vortrag zum Thema an. Neben praktischen Tipps und Tricks vom Experten bietet sich auch die Gelegenheit für Fragen. Wer teilnehmen möchte, benötigt einen Computer mit einer stabilen Internetverbindung und idealerweise ein Headset.

Vorherige Anmeldung erforderlich

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um eine verbindliche Anmeldung per E-Mail an Klimaschutz@LRA-a.bayern.de bis Freitag, 24. November, gebeten. Die Anmeldung ist erst dann gültig, wenn diese durch das Landratsamt bestätigt wurde. Den zugehörigen Veranstaltungslink erhalten die Teilnehmenden rechtzeitig vor der Veranstaltung zugesandt. Für die Anmeldung werden der vollständige Name, Postleitzahl und Wohnort sowie eine Telefonnummer für etwaige Rückfragen benötigt. (AZ)