Weihnachtstrucker sammelt Pakete für die Ukraine

Bereits zum dritten Mal sammeln die Kolpingsfamilien gespendete Pakete für Kinder, Familien und die vielen Notleidenden in der Ukraine, die ihre Weihnachtstage im Krieg verbringen. Die gespendeten Pakete werden von den Kolpingsfamilien vor Ort gesammelt und an der zentralen Sammelstelle in Gersthofen auf einen LKW der Johanniter verladen. Mit dem Johanniter-Weihnachtstrucker gelangen sie dann in das Kolpinglager nach Czernowitz in der Ukraine und werden dort von Kolpingmitgliedern an Bedürftige verteilt. Wem es nicht möglich ist, ein Paket zu packen, der kann die Aktion mit einer Spende an die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger unterstützen. Abgabestelle Neusäß: Pfarrbüro Pfarreiengemeinschaft (Gregor-Mendel-Str. 1/bitte Öffnungszeiten beachten). Abgabestelle Diedorf: Kolpingraum im Pfarrheim (Marienplatz 3/sonntags eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst). Abgabeschluss ist der 17. Dezember. Eine Packliste und weitere Abgabestellen unter www.kolpingwerk-augsburg.de/ukraine im Internet. (AZ)

