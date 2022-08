Landreis Augsburg

vor 17 Min.

Regen im Augsburger Land war "nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein"

So niedrig ist der Lech bei Meitingen selten. Auf den freigelegten Kies- und Sandbänken fangen sogenannte Pionierpflanzen an zu wachsen. Ändern wird sich das wohl erst, wenn es einige Tage lang regnet.

Plus Nach Wochen voller Trockenheit gab es am Wochenende wieder etwas Regen im Augsburger Land. Was hat's gebracht? Wenig, meinen Experten. Messdaten belegen das.

Von Philipp Kinne

Für die einen war es die erhoffte Abkühlung, für die anderen schlechtes Wetter. Am Wochenende gab es nach langer Zeit der Trockenheit wieder Regen. Landwirt Andreas Reif sagt: "Das war nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein." Seit Wochen klagt er über Trockenheit. Seine Kühe haben kein frisches Gras mehr zu fressen. Etwa 13 Liter pro Quadratmeter seien am Samstag vom Himmel gekommen - zu wenig, um das zu ändern. Auch das Wasserwirtschaftsamt berichtet von einer weiter angespannten Lage.

