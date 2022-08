Grafik zur Kriminalstatistik: Wie sicher ist es im Augsburger Land?

Plus Das Gefühl von Sicherheit lässt sich in Zahlen nicht erfassen. Eine wichtige Rolle aber spielen Straftaten, die im öffentlichen Raum geschehen. Unsere Grafik zeigt, wie häufig sie geschehen.

Es gibt Situationen, da beschleicht einen ein ungutes Gefühl. Einige fürchten sich bei Dunkelheit auf leeren Straßen. Anderen wird allein im Wald unwohl. Oder - im Gegenteil - dort, wo besonders viele Menschen sind. Dabei gibt es ganz objektiv betrachtet meist keinen Grund zur Sorge. Subjektiv sieht das ganz anders aus. Die Polizei spricht vom sogenannten Sicherheitsgefühl. Eine große Rolle dafür spielen Straftaten, die im öffentlichen Raum geschehen. Unsere Grafik zeigt, wie häufig diese vorkommen.