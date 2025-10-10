Icon Menü
Landweid: VdK konnte Mitgliederzahl in Langweid in 13 Jahren fast verdoppeln

Landweid

VdK konnte Mitgliederzahl in Langweid in 13 Jahren fast verdoppeln

VdK-Ortvorsitzender bleibt im Amt und stellt fest: Immer mehr Menschen suchen den VdK als Vertretung in Fragen zu Rente und Behindertengrad.
    • |
    • |
    • |
    Den Jubilaren des VdK Langweid dankte der stellvertretende Vorsitzende Günter Klein (link) und Ortsvorsitzender Manfred Stranzinger (rechts) für ihre Treue.
    Den Jubilaren des VdK Langweid dankte der stellvertretende Vorsitzende Günter Klein (link) und Ortsvorsitzender Manfred Stranzinger (rechts) für ihre Treue. Foto: Josef Wiedholz

    Zur Jahreshauptversammlung des VdK Landweid begrüßte Ortsverbandsvorsitzender Manfred Stranzinger die Kreisvorsitzende Gertrud Gokorsch und die Bürgermeister Jürgen Gilg und Günter Klein. In seinem Bericht ließ der VdK-Ortschef die letzten vier Jahre Revue passieren. Besonders hob er dabei die kleine Feier zum Jubiläum „75 Jahre VdK Langweid“ hervor. Die Mitgliederentwicklung bezeichnete er als erfreulich. Sie hat sich in den letzten Jahren fast verdoppelt: Von 332 im Jahr 2012 auf 605 im Jahr 2025. Was für den VdK erfreulich sei, wäre andererseits für die Gesellschaft bedauerlich. Denn immer mehr Menschen bräuchten den Verband für Fragen unter anderem zu Rente und Behindertengrad.

    Zwei neue Gesichter

    Ein Höhepunkt neben den Neuwahlen war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für 25 Jahre geehrt wurde Elisabeth Essler, Maria Henke, Martina Bartsch und Rudolf Wortig. Vor der Wahl wurde mit Zustimmung der Mitglieder die zukünftige Amtszeit des Vorstands von vier auf zwei Jahre verkürzt. Wiedergewählt wurde das gesamte Vorstandsteam um VdK-Ortschef Manfred Stranzinger mit Stellvertreter Günter Klein, Kassierer Peter Kuhn, Schriftführerin Katrin Kuhn und Frauenbeauftragter Gisela Stranzinger. Neu unter den Beisitzerinnen sind Steffi Neider und Monika Dörrich. (AZ)

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

