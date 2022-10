19-Jähriger verursacht Frontalzusammenstoß in Langeneufnach

Ein 19-Jähriger fährt von Langeneufnach in Richtung Wollmetshofen. Plötzlich gerät er in den Gegenverkehr und stößt mit einem ebenfalls 19-Jährigen zusammen.

Einen Frontalzusammenstoß hat es am Donnerstag in Langeneufnach gegeben. Der 19-Jährige Fahrer eines Kleintransporters war gegen 14.50 Uhr in Richtung Wollmetshofen unterwegs kam aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte er mit dem Kia eines ebenfalls 19-Jährigen, der in Richtung Langeneufnach fuhr. Beide Fahrzeuge wurden jeweils vorne links stark beschädigt. Der Fahrer des Kia kam mit den Rettungswagen in die Universitätsklinik nach Augsburg. Dort stellte sich jedoch heraus, dass er lediglich leichtere Verletzungen in Form einer Verbrennung an der linken Hand durch den ausgelösten Airbag hatte. Auch der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und kam in das Krankenhaus nach Bobingen. Die Feuerwehren von Fischach und Wollmetshofen waren mit 25 Kräften vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und zu räumen. (thia)