Autofahrer weicht in Langenreichen Katze aus und kracht in eine Mauer

Ein 40-Jähriger ist auf der Straße in Langenreichen unterwegs, als plötzlich eine Katze über die Straße läuft. Sein Ausweichmanöver endet an einer Gartenmauer.

Wegen einer Katze ist ein Autofahrer am Samstag in Langenreichen in eine Gartenmauer gekracht. Der 40-Jährige war gegen 18 Uhr auf der Staatsstraße in Richtung Meitingen unterwegs, als das Tier plötzlich über die Straße lief.

Um die Katze nicht zu überfahren, wich der Fahrer laut Polizei nach links aus. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit der Gartenmauer. Das Fahrzeug war laut Polizei so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beträgt rund 4000 Euro. (thia)