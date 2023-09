Die Lieperts in Langenreichen haben einen grünen Daumen

Plus Christine und Meinrad Liepert haben sich in Langenreichen ihr eigenes Gartenparadies geschaffen. Neben Blumen und Buchs zieren verschiedene Mauern und Dekorationen ihre grüne Oase.

Es muss ordentlich sein, aber es darf nicht zu ordentlich sein. Christine Liepert hat genaue Vorstellungen, wie ihr Garten aussehen soll. "Ich mag meinen Garten verwunschen", sagt sie Darum wechseln sich hier verschiedene Blumen, Kräuter und Gemüse mit kunstvoll geschnittenem Buchs ab. Bäume spenden Schatten.

Den Buchs so kunstvoll zu Kugeln, Herzen oder sogar Spiralen zu schneiden, hat sie von ihrer Mutter übernommen. "Die hat das auch schon immer gemacht", erzählt Liepert. Dieses Jahr sei das aber schwer gewesen, weil Buchs nur an trüben Tagen geschnitten werden darf. Die vielen Sonnentage ließen nicht viele Gelegenheiten dazu. Noch etwas anderes mache ihr zu schaffen. "Der Buchsbaumzünsler ist dieses Jahr besonders schlimm, daher kommen die ganzen braunen Flecken", erklärt sie. Der Buchsbaumzünsler ist eine ostasiatische Raupe, die den Buchs befällt und zerstört. Bis zu fünfmal im Jahr kann er sich vermehren. Ihr Mann Meinrad Liepert deutet auf die etwa 20 Zentimeter hohe Hecke um den Gemüsegarten: "Die war früher überall."