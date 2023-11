Langenreichen

Diese Themen beschäftigen die Menschen in Langenreichen

Im kommenden Jahr wird der Vorplatz vor dem Leichenhaus auf dem Friedhof (oben links) saniert. Außerdem soll ein Radweg Meitingen und Langenreichen gebaut werden (oben rechts). In weiteres Thema bei dem Bürgergespräch war die Einführung von Tempo 30 in der Pfarreistraße.

Plus Beim Bürgergespräch im Meitinger Ortsteil Langenreichen gibt es viele Wünsche aus der Bevölkerung. Was ganz oben auf dem Wunschzettel steht.

Zum letzten Bürgergespräch in diesem Jahr hatte Meitingens Bürgermeister Michael Higl die Bürgerinnen und Bürger des Ortsteils Langenreichen ins Vereinsheim der Langenreichner „Gemütlichkeit“ Schützen eingeladen. Die hatten einige Fragen an den Bürgermeister mitgebracht. Im Fokus des Fragenkataloges stand dabei der seit Jahren debattierte Hochwasserschutz bei Dauerregen und Unwettern, der die Bürgerinnen und Bürger immer wieder auf den Plan ruft.

Hochwasserschutz ist ein großes Thema in Langenreichen

Nach dem letzten Hochwasser vor zwei Jahren stellte Robert Deuringer ein Grundstück am Ortseingang von Langenreichen zur Verfügung auf dem ein Rückhaltebecken gebaut wurde damit die Wasserfluten zurückgehalten werden. Die Baumaßnahmen wurden kürzlich abgeschlossen, die Funktionsweise des Rückhaltebeckens wird sich beim nächsten Starkregen zeigen. Wie bereits in vorhergehenden Bürgergesprächen in anderen Ortsteilen ging Higl auch in Langenreichen zuerst auf aktuelle Baumaßnahmen und soziale Themen im Bereich der Marktgemeinde ein bevor er örtliche Themen unter die Lupe nahm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

