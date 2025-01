Gesucht ist eine neue Leitung für die Jugend

Die Neuwahl des Vorstands für die nächsten drei Jahre prägte die diesjährige Hauptversammlung des Schützenvereins „Gemütlichkeit“ Langenreichen. Weitere Punkte auf der Tagesordnung des aktuell 137 Mitglieder zählenden Vereins waren die Berichte des Sportwarts und der Jugendleitung sowie die Jahresberichte über die sportlichen und geselligen Aktivitäten des Sportleiters und der Jugendleitung sowie des Kassenverwalters.

Ergebnisse der Wahl

Gewählt wurden als Vorsitzender Stefan Hirn, als sein Stellvertreter Helmut Nißel. Kassier ist Robert Regler, Schriftführer Christian Deisenhofer. Als Kleinkaliber-Stand Beauftragte wurden Robert Perkl und Herbert Wegner (neu) bestimmt. Kassenprüfer sind Stefan Kratzer (neu) und Gerhard Deisenhofer. Als Beisitzer fungieren künftig Georg und Laura Deisenhofer, Markus Wiedemann sowie Michaela Rechner. Auf eigenen Wunsch schied Jugendleiterin Franziska Weidemann aus dem bisherigen Vorstandsgremium aus. Trotz mehrerer Vorschläge, es fiel auch der Name Michaela Rechner, konnte diese Position nicht wieder besetzt werden. „Da keine neue Jugendleitung gewählt werden konnte, wird dieser Aufgabenbereich momentan innerhalb der Vorstandschaft aufgeteilt, wir werden aber nach einer ordentlichen Lösung suchen“, erklärte dazu Vorstandsmitglied Georg Deisenhofer.

In seinem Jahresrückblick stellte Vorsitzender Hirn den gut besuchten Adventsmarkt, das Dorffest, das leider von der Hochwasserlage überschattet worden war, das Sommerfest und den Orientierungsmarsch der Reservistengruppe Schwaben in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Abgerundet wurde das vergangene Jahresprogramm mit der Weihnachtsfeier und einem Christbaumkugel-Schießen. Sportwart Peter Neuner gab die aktuellen Tabellenstände und Platzierungen beim Gaurundenwettkampf der beiden Mannschaften in der laufenden Saison bekannt. „Nach den umfangreichen und arbeitsreichen Umbauarbeiten am KK-Stand konnte im Dezember wieder der Betrieb aufgenommen werden“, lobte der Vorsitzende die fleißigen Helfer. Die noch amtierende Jugendleiterlin Franziska Wiedemann erinnerte an den gut besuchten Tag der offenen Tür, an dem eine neue Jugendgruppe mit sieben aktiven Schützen ins Leben gerufen wurde. Außerdem lobte sie die fleißige Teilnahme am Jugendtraining und bedankte sich besonders bei der Vereinsjugend für die tatkräftige Unterstützung beim Dorffest.

Wichtiger Motor für die Gemeinde

Kassier Robert Regler unterrichtete die Versammlung über einen gesunden Finanzhaushalt, der von den beiden Revisoren Brigitte Calta und Georg Deisenhofer geprüft und bestätigt wurde, wofür Regler lobende Worte erntete. Bürgermeister Michael Higl lobte den Schützenverein für die Pflege der Dorfgemeinschaft: „Der Verein ist ein wichtiger Motor im Meitinger Ortsteil, der sich im sportlichen sowie auch im gesellschaftlichen Bereich immer wieder erfolgreich integriert.“ Gauschützenmeister Hubert Gerblinger beurteilte die finanzielle Ausgangslage im Verein als sehr gut und lobte die aktiven Schützen für ihre erfolgreichen Wettkampfteilnahmen im Schützengau Wertingen. In einem kurzen Ausblick auf kommende Ereignisse gab Stefan Hirn bekannt, dass in diesem Jahr wieder ein Kaffeekränzchen mit Dämmerschoppen, die Vatertagfeier und die Teilnahme an der Jubiläumsfeier bei den Tell-Schützen Westendorf geplant sei.

