Jubiläumsmarsch der Reservisten in Meitingen

Der traditionelle Jubiläums-Nacht-Orientierungsmarsch fand heuer zum 40sten Mal im Gelände Langenreichen/Meitingen statt – mit einer erwartungsgemäß guten Beteiligung, freute sich Major der Reserve Patrick Reiser von der ausrichtenden Soldatenkameradschaft Meitingen. Bereits bei ihrer Ankunft erhielten die Funktionäre, Gäste und Mannschaften ihr Jubiläumspräsent, einen Kreiskompass mit persönlicher Widmung, ausgehändigt. Insgesamt beteiligten sich in diesem Jahr 14 Gruppen mit etwa 120 Personen, die vor und hinter den Kulissen im Einsatz waren.

Zwei Gäste-Mannschaften aus Augsburg dabei

Die Wertinger Mannschaften konnten wieder ihren Anspruch auf die vorderen Plätze anmelden und verdeutlichten eindrucksvoll, mit welchem Potenzial sie angetreten waren. Bei der Gästewertung signalisierte die Mannschaft Departement (DET) aus der Schweiz 1 die Stärke ihrer Leistungsfähigkeit. 14 Mannschaften, darunter zwei Gästemannschaften aus der Schweiz, zwei Mannschaften aus Baden-Württemberg sowie zwei Mannschaften aus Augsburg, starteten im „Feldlager Langenreichen“ (Bereich Feuerwehrhaus/Schützenheim), bei bestem November-Wetter und einbrechender Dunkelheit, um ihr militärisches Können unter Beweis zu stellen. Die Wettkampfstrecke wurde mit einer beachtlichen Marschzeit von weniger als drei Stunden durchlaufen. Etwa 50 Funktionäre bewerteten an 19 Stationen die Leistungen, die auf einem rund zehn Kilometer langen Rundkurs angelegt waren. An einer Station konnten die Gruppen beispielsweise ihre Schießfertigkeit unter Beweis stellen. Um das leibliche Wohl, vor während und nach dem Wettkampf kümmerte sich der Schützenverein Langenreichen.

Individuelle Grundfertigkeiten werden trainiert

In seinem Grußwort betonte der Bezirksvorsitzende Schwabens, Oberstleutnant der Reserve Heiko Schnitzler, dass er vom Leistungsangebot sehr beeindruckt war. Durch die Öffnung über die Grenzen Nordschwabens hinaus, hoffe er, dass dieser traditionelle Nachtwettkampf in den kommenden Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen werde. Denn: Zuletzt seien diese Wettkämpfe immer mehr in den Hintergrund geraten, obwohl sie für das Training der individuellen Grundfertigkeiten und körperlichen Leistungsfähigkeit der Soldaten/Reservisten von großer Wichtigkeit seien. Auch Kreisvorsitzender Werner Wölfel dankte für die gute Verpflegung und der Freiwilligen Feuerwehr Langenreichen für die logistische Unterstützung. Der nächste Nacht-Orientierungs-Marsch sei für den 7. November 2025 geplant. Näheres wird bei der erweiterten Kreisvorstandssitzung Ende Februar besprochen. Die Siegerehrung nahmen der Gesamtleitende Reiser und der erste stellvertretende Kreisvorsitzende, Hauptmann der Reserve Marcus Müller mit dem stellvertretenden Kreisvorsitzenden Stabsunteroffizier der Reserve Matthias Alarm vor. Alle sprachen den erfreuten Mannschaftsführern ihren uneingeschränkten Dank und Anerkennung aus und überreichten den Teams ihre Urkunden sowie dem Kreissieger, der Reservisten Kameradschaft Wertingen 2, den Wanderpokal.