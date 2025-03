Katja Gabler steigt bei der FFW Langenreichen in die Jugendarbeit mit ein

Viele Tagesordnungspunkte standen bei der gut besuchten Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Langenreichen auf dem Programm. Routiniert führten Vorstand Michael Egger, Kommandant Matthias Fay, Jugendwart Manuel Oettle und Schatzmeisterin Christina Kratzer durch das vergangene Vereinsjahr. Die Wehr, die aktuell aus 173 Mitgliedern besteht, konnte auch dieses Jahr wieder auf zahlreiche gemeinsame Aktionen zurückblicken.

Vorstand Egger lobte, dass die Feuerwehr bei allen anstehenden Anlässen das ganze Jahr über immer gut vertreten war. Kommandant Matthias Fay hob den guten Ausbildungsstand und die erfolgreiche Besichtigung hervor. Gemeinsam konnten so 2024 neben sieben angeordneten Einsätzen zur Absicherung örtlicher Veranstaltungen auch 24 weitere Einsätze abgearbeitet werden, darunter sechs Brände, 16 technische Hilfeleistungen sowie zwei ABC-Gefahrstoff-Einsätze. Jugendwart Manuel Oettle ließ im Anschluss das Jahr mit seiner Jugendgruppe Revue passieren. Aktuell sind es vier Jugendliche, die sich in der modularen Truppausbildung befinden. Unterstützt werde er dabei zukünftig von Katja Gabler, die in die Jugendarbeit mit einsteigt.

Ehrungen für 25 Jahre aktiven Dienst

Für drei Mitglieder der aktiven Wehr stand eine besondere Ehrung an. Christian Eichberger, Stefan Kratzer und Phillip Stegmiller wurden für 25 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet und jeweils zum Hauptfeuerwehrmann ernannt. Zudem durfte jeder neben den Glückwünschen des Marktes Meitingen mit Silbermünze und Urkunde auch den Dank und die Anerkennung der Freiwilligen Feuerwehr Langenreichen in Form einer Urkunde und eines Floriankrugs entgegennehmen.

