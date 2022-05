Die Langenreicher freuen sich über ihr neues "Wohnzimmer"

Plus Die Langenreicher Ortsmitte wurde bereits 2019 zum neuen "Wohnzimmer" umgestaltet. Die Eröffnungsfeier fand aber erst jetzt statt. Zur Freude der Beteiligten.

Freie Sitzplätze waren Mangelware, viele Menschen mussten außerhalb des überdachten Dorfplatzes stehen. Der Andrang zur offiziellen Eröffnung war groß. Dabei war die Umgestaltung der neuen Dorfmitte bereits 2019 fertig. Über die verspätete Eröffnungsfeier freuten sich die Langenreicher am Sonntagvormittag aber dennoch.