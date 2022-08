Roter Wundernachtisch aus Langenreichen: Lecker backen, ganz ohne Ofen

Anneliese Kraus stellt ihr Dessert im neuen Zuckerguss Spezial vor. Wie sie zur Bezeichnung "Vier-Sterne-Oma" kam und warum der Thermomix nur ihr zweitliebstes Küchengerät ist.

Schon der erste Bissen überzeugt: Das fruchtige erfrischende Aroma der Kirschen harmoniert mit dem vollmundigen Geschmack des mit Eierlikör bestrichenen Löffelbiskuits und macht aus dem "roten Wundernachtisch" von Anneliese Kraus ein sommerlich leichtes und trotzdem geschmacksintensives Dessert, das es jetzt ins neue Zuckerguss-Magazin geschafft hat.

Frau und Herr Kraus: Soziales Engagement in der Krebsselbsthilfe

„Ich habe mich sehr gefreut, als ich mein Rezept da im Magazin gesehen habe“, sagt sie gleich zu Beginn. Wenn sie nicht in der Küche steht, leitet die ursprünglich aus Unterthürheim bei Buttenwiesen stammende Hobbybäckerin die Krebsselbsthilfegruppe „Kreativ und Begegnung“ in Meitingen, in der meistens getöpfert oder gemalt wird. Stolz präsentiert sie die mit Ölpastellkreiden angefertigten Kunstwerke, die im ganzen Haus die Wände schmücken. „Das sind Sie baff, gell?!“, lacht die Dame des Hauses, als sie auf ihr neuestes Gemälde – ein sommerliches Palmenmotiv am Strand – zeigt. Schnell wird klar, das Backen ist nicht ihre einzige Leidenschaft.

In einer halben Stunde gemacht: Der rote Wundernachtisch Foto: Marcus Merk

Auch ihr Mann, Werner Kraus, ist bei den Krebsselbsthilfegruppen in Meitingen/ Wertingen engagiert. Er erzählt vom Ausflug der Gruppe nach Regensburg und der Besichtigung des Universitätsklinikums vor Ort, während seine Frau aus einem Regal voller Kochbücher und Ordner mit den unterschiedlichsten Rezepten ein Fotoalbum raussucht. „Das hat er von seiner Selbsthilfegruppe zum 60. Geburtstag bekommen“, sagt Anneliese Kraus. In dem digital erstellten Fotoalbum ist unter anderem ein Bild von einem großen Kuchen- und Tortenbuffet zu sehen, zu dem Anneliese Kraus mit ihren Backkünsten selbstverständlich beigetragen hat. Es ist unverkennbar, wie wichtig dem Ehepaar die Arbeit in den Meitinger Krebsselbsthilfegruppen ist.

Die Familie wird mit den unterschiedlichsten Köstlichkeiten verwöhnt

Wenn Anneliese Kraus ihre Kraft nicht in ihr soziales Engagement investiert, kümmert sie sich um ihre Familie. Die seit 40 Jahren in Langenreichen lebende Rentnerin backt unglaublich gerne für ihre Enkelkinder (fünf, 14 und 17 Jahre alt). „Also neben dem roten Wundernachtisch wird der Apfelkäsekuchen mit Apfelmus und der Apfelstrudel von der Familie heiß und innig geliebt“, sagt sie. Für die Apfel-Leckereien kommen die im heimischen Garten wachsenden Äpfel auf die Zutatenliste.

Panna cotta mit Beerenschaum komme ebenfalls in der Familie und besonders bei den Enkelkindern gut an, weiß Anneliese Kraus. „Da sagte unser Julian, unser Enkel, auch schon mal Vier-Sterne-Hotel-Oma zu mir“, erinnert sich Kraus und zeigt stolz einen Pokal mit der Beschriftung „Beste Oma der Welt“. Drei- bis viermal in der Woche bäckt sie. "Sobald ein Kuchen gar ist, wird wieder ein neuer gemacht“, so die Hobbybäckerin.

Ihr roter Wundernachtisch hat den Vorteil, dass er besonders schnell gehe und sowohl als Kuchen als auch als Nachtisch zu den unterschiedlichsten Anlässen zubereitet werden könne, so Anneliese Kraus. Er brauche nicht viel Vorbereitungszeit und sei alles in allem in 30 Minuten gut zu schaffen, bevor er über Nacht einfach in den Kühlschrank gestellt wird.. Die Torte aus Löffelbiskuit, Sahne, Kirschen, Mandelstückchen und Eierlikör fällt unter die Kategorie „No-Bake-Torten“ und ist daher besonders für den Sommer geeignet. Für eine "kinderfreundliche" Version könne der Biskuit anstatt mit Eierlikör einfach mit Orangensaft eingestrichen werden, so Kraus. Um einfach „flexibler“ zu sein, habe sie den Wundernachtisch auch schon in einer pragmatischen Variante in kleinen Gläsern zubereitet, was natürlich besonders während der Pandemie eine geeignete und sichere Alternative gewesen sei. Alle Zutaten und das Rezept mit genauer Zubereitung sind in der im Juli erschienenen Ausgabe „No-Bake-Torten & Sommerliche Leckereien“ unseres hauseigenen Rezeptmagazins "Zuckerguss" zu finden.

Frau Kraus' Lieblingsküchengeräte: Der Thermomix lediglich auf dem zweiten Platz

Trotz ihrer versierten Koch- und Backkünste hat sich die Meitingerin einen Thermomix angeschafft und ist von seiner vielfältigen Einsetzbarkeit besonders in Bezug auf die Hefeteigzubereitung überzeugt. Auf Platz eins ihrer favorisierten Küchengeräte schafft es dieser jedoch nicht ganz. „Der Thermomix ist nur mein zweitliebstes Gerät“, sagt sie und deutet auf ihre Kaffeemaschine. „Ohne die geht gar nichts“, stellt die Hobbybäckerin fest.

