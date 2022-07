Langenreichen

Nach Rücktritt wollen Langenreichens Gartler wieder zusammenwachsen

Monika Egger, Anke Kassube, Sabrina Domler, Antje Hirn (von rechts nach links) sowie Susanne Beutmiller (links) nahmen die Wahl in die Vorstandschaft des Vereins für Gartenbau und Landschaftspflege in Langenreichen an. Durch die Wahl führte Meitingens Bürgermeister Michael Higl (Zweiter von links).

Plus In dem bekannten Verein gab es offenbar Unstimmigkeiten. Jetzt will ein neues Führungsteam dafür sorgen, dass sich alle wieder grün sind in Langenreichen.

Von Steffi Brand

Seit vergangener Woche hat der Verein für Gartenbau und Landschaftspflege (VGL) Langenreichen einen neuen Vorstand. Manuela Wegner wurde zur Vorsitzenden gewählt, Armin Wengenmayr zum Vize. Monika Egger wurde als Kassiererin wiedergewählt. Anke Kassube wird neue Schriftführerin. Antje Hirn, Susanne Beutmiller und Sabrina Domler sind künftig Beisitzerinnen. Alois Spiegel und Gerhard Deisenhofer übernahmen das Amt der Kassenprüfer. Eine planmäßige Wahl war es dennoch nicht.

