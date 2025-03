Stefan Bartl führt ab jetzt die Wehr in Langenreichen

Dass diese Feuerwehr mehr als nur regelmäßige Einsatzübungen verbindet, wurde wieder einmal spürbar. Am Abschluss der Versammlung zu den geplanten Neuwahlen der Vorstandschaft kam, galt der sehr persönliche Dank des scheidenden ersten Vorstands, Michael Egger, allen abdankenden Vorstandschaftsmitgliedern und Kassenprüfern.

Bewegender Rückblick

Besonders bewegend war Eggers eigener Abschied. Er legte nach insgesamt 36 Jahren in der Vorstandschaft sein Amt nieder. Egger, der 1976 der Wehr beigetreten war, stieß 1989 als Beisitzer zur Vorstandschaft und bekleidete in seiner Vorstandschaftszeit teilweise zwei bis drei Ämter gleichzeitig. So kann Egger auf zwölf Jahre Beisitzer zurückblicken. Er führte mehrere Jahrgänge als Jugendwart in die Feuerwehr ein, bekleidete ab 1989 für 14 Jahre das Amt des zweiten Kommandanten und ab 2001 für 24 Jahre die Position des ersten Vorsitzenden. Egger ließ in einem bewegenden Rückblick die gemeinsame Zeit Revue passieren. Stadlpartys, Faschingswägen, Kanu- und Skifahrten, das Vereinsjubiläum 2006, die Karibik-Bar, der Stand am Weihnachtsmarkt sowie der Erweiterungsbau des Feuerwehrhauses sind nur ein Auszug aus seiner prägenden Amtszeit.

Ergebnis der Wahlen

Bürgermeister Michael Higl schloss sich mit dankenden und lobenden Worten an, ehe er die abschließende Wahl der neuen Vorstandschaft einleitete. Einstimmig wurden gewählt als: 1. Vorstand Stefan Bartl, 2. Vorstand Herbert Wegner, Schatzmeisterin Sabrina Wojtczyk und Schriftführer Lukas Demeter. Beisitzer sind Corinna Ortner, Christoph Dirr, Roland Eichberger, Florian Rembold, Franz Wengenmayr, Manuel Liebert, Manuel Oettle und Stefan Kratzer. Als Kassenprüfer fungieren Christina Kratzer und Martin Steiner.

