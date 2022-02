Langenreichen

Vereinsförderer Hans Egger in Langenreichen beerdigt

Plus Johann Egger aus Langenreichen ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Warum er so bekannt war.

Von Peter Heider

Eine große Trauergemeinde, darunter viele Vereinsabordnungen, kamen zur Beerdigung des Langenreichner Urgesteins Johann Egger. Zahlreiche Grabreden von örtlichen Vereinsvertretern und Kreisbrandrat Alfred Zinsmeister erinnerten an das Wirken des Langenreichners im öffentlichen Leben. Hans Egger lernte zuerst im elterlichen Betrieb das Sattler- und Tapezierhandwerk, wurde später aber auf dem zweiten Bildungsweg Bankkaufmann und war anschließend bei der Raiffeisenbank Meitingen und in den Zweigstellen in Herbertshofen und Erlingen tätig.

