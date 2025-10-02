Kuchenverkauf der Landfrauen Langerringen kommt der Bildung der Jüngsten zugute

Die Landfrauen der Langerringer Ortsgruppe sorgen seit Jahren beim Markttreiben und bei vielen anderen Gelegenheiten, wie den Oster- und Adventsbasaren, stets für leckere selbstgebackene Kuchen und Torten. Verkauft werden sie in einer gemütlichen Kaffeehaus-Atmosphäre. Aus dem Erlös der vielen Kuchenspenden haben die Landfrauen nun je 25 Kinderbücher für die Büchereien der Schule und des Kindergartens gekauft, zusammen für rund 500 Euro. Die aktuell gefragtesten Kinderbücher für die Altersstufen von drei Jahren bis zur vierten Klasse der Grundschule wurden von Carolin Hieble an ihrem Arbeitsplatz in der Buchhandlung Schmid ausgesucht. „Wir freuen uns sehr über die Bücherspende, mit der wir die Schulbücherei mit aktuellen Angeboten auf einen neuen Stand bringen. Das fördert die Leselust der Schülerinnen und Schüler, denn Lesen ist so wichtig für ihre Entwicklung“, sagt Regine Gesser von der Grundschul-Bücherei. (rony)

