Unfallflucht vor Altenheim: Polizei sucht nach Hinweisen

Ein Schaden von rund 1000 Euro entstand am Donnerstag zwischen 13 und 16.30 Uhr in der Hiltenfinger Straße in Langerringen: Dort wurde Auto der Marke Cupra wurde im Bereich des hinteren linken Kotflügels angefahren. Der Wagen stand vor einem Alten- und Pflegeheim. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Die zuständige Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt wegen einer Unfallflucht und bittet unter der Telefonnummer 08232/9606-0 um Hinweise. (AZ)