21-Jähriger schleudert in Langweid von der Straße: Totalschaden

In einer Linkskurve auf der Umgehungsstraße nach Langweid gerät ein junger Autofahrer ins Schlingern. Die Fahrt endet mit Totalschaden unter einem Baum.

Offenbar zu rasant gewesen ist ein 21-jähriger Autofahrer am Donnerstagmorgen auf der Umgehungsstraße von Foret in Richtung Langweid. Der junge Mann geriet gegen 2 Uhr in einer 90-Grad-Linkskurve an der Abzweigung zur Donauwörther Straße ins Schlingern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Fahrer rauschte geradeaus über mehrere Sträucher in einen Straßengraben und kam unter einem Baum zum Stehen. Wie durch ein Wunder, so die Polizei, blieben er und seine beiden Mitinsassen unverletzt. Das Auto hat jedoch nur noch Schrottwert, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. (thia)