29-Jähriger bedroht Polizisten mit dem Tod

Einen Haftbefehl vollstreckten am Montagabend gegen 19.55 Uhr Polizeibeamte in Langweid. Der 29-Jährige sah das nicht ein und wehrte sich körperlich gegen die Festnahme. Zudem beleidigte er laut Polizei die Beamten und bedrohte sie mit dem Tod. Er wurde zur Vorführung bei Gericht über Nacht in den Arrest des Polizeipräsidiums Schwaben Nord gebracht. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (diba)

