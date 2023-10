4000 Euro Schaden nach Zusammenstoß in Langweid

Nach einem Zusammenstoß in Langweid müssen beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Nach einem Zusammenstoß in Langweid mussten am Dienstag beide Wagen abgeschleppt werden. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 54-jährige Autofahrerin von der Rehlinger Straße nach links zur Auffahrt der B2 in Fahrtrichtung Donauwörth abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den Wagen eines 55-jährigen Mannes, der in Richtung Langweid unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro. (AZ)