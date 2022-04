42-Jähriger fährt im BMW in Schlangenlinien über die B2

Auf der B2 bei Langweid-Nord stoppt die Polizei einen Autofahrer, der mehrfach durch seine riskante Fahrweise aufgefallen ist. Der Grund steht schnell fest.

In Schlangenlinien ist ein 42-Jähriger mit seinem BMW am Dienstag auf der B2 in Richtung Süden gefahren. Der Mann benötigte immer wieder beide Fahrspuren, kam nach rechts in den Grünstreifen und bremste sein Fahrzeug zweimal bis zum Stillstand ab. Ein entgegenkommendes Auto konnte geradeso noch ausweichen und einen Zusammenstoß vermeiden.

Gegen 22 Uhr alarmierten andere Verkehrsteilnehmer die Polizei über die gefährliche Fahrt auf der B2 in Höhe der Anschlussstelle Donauwörth. Die Beamten stoppten den Fahrer auf Höhe der Anschlussstelle Langweid-Nord. Schnell stand der Grund für sein Fahrverhalten fest. Der 42-jährige Mann war mit über 1,7 Promille stark alkoholisiert. Die Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und nahmen den Mann mit zur Blutentnahme auf die Dienststelle. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei in Gersthofen, dass sich der Fahrer des entgegenkommenden Autos und weitere Zeugen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 melden. (thia)