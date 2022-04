75-Jährige nimmt Autofahrer in Langweid die Vorfahrt

In Langweid kommt es am Dienstag zu einem Unfall beim Abbiegen, meldet die Polizei.

5000 Euro Schaden - das ist die Bilanz nach einem Unfall beim Abbiegen in Langweid. Wie die Polizei meldet, wollte eine 75-jährige Autofahrerin am Dienstag gegen 11.40 Uhr von der Fortestraße nach links in die Schmuttertalstraße abbiegen. Dabei soll sie einem 71-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen haben. Verletzt wurde niemand. (kinp)