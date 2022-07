76-Jähriger stürzt in Langweid vom Fahrrad

Ein 76-Jähriger radelt in Langweid auf der Augsburger Straße, als vor ihm ein Auto anhalten muss. Beim Ausweichmanöver bleibt der Senior am Randstein hängen.

Ein 76-jähriger Radfahrer ist am Dienstag in Langweid gestürzt. Der Senior war gegen 14.50 Uhr auf der Augsburger Straße unterwegs, als plötzlich verkehrsbedingt ein Auto vor ihm anhalten musste.

Der 76-Jährige wollte daraufhin laut Polizei auf den Gehweg ausweichen. Dabei blieb er jedoch am Randstein hängen und kam zu Fall. Durch den Sturz erlitt er eine Prellung an der Schulter und Schürfwunden an Ellenbogen und Knien. (thia)