A-cappella-Chor "Greg is Back" ist erneut Bayern-Sieger

Sie begeistern ihre Fans schon seit einigen Jahren. Nun schaffen die Sängerinnen und Sänger von Greg is Back erneut einen Erfolg beim Bayerischen Chorwettbewerb.

Sie haben es zum dritten Mal geschafft: Greg is Back ist Bayerns bester Chor in der Kategorie "Populäre Chormusik a cappella". Beim 11. Bayerischen Chorwettbewerb des Bayerischen Musikrats haben sie alles gegeben und sich gegen die sechs konkurrierenden Chöre durchgesetzt.

Doch dabei wird es voraussichtlich nicht bleiben: Zusätzlich zur Top-Platzierung hat die Truppe um Chorleiter Martin Seiler aus Langweid mit dem Sieg das Ticket für den Deutschen Chorwettbewerb 2023 gezogen. Im Juni geht es in Hannover dann darum, die Jury ebenso zu überzeugen wie im Funkhaus in München.

Seit 2011 auf Erfolgstour über den Landkreis Augsburg hinaus

2011 ging Greg is Back an den Start und räumt seither Preise ab und füllt die Konzertsäle nicht nur in der Region. Sie haben den Internationalen Chorwettbewerb in Budapest gewonnen und inzwischen gleich dreimal den ersten Platz beim Bayerischen Chorwettbewerb ersungen. Alle Stücke arrangiert Chorleiter Martin Seiler den Sängern auf den Leib und singt selbst für jede Stimme eine extra geschriebene Vorlage zum Üben ein. Nur so wird aus Laiensängern mit Vollzeitjob und Familien ein Chor, der die Fans immer neu begeistert. (sdk)

Lesen Sie dazu auch