Unbekannte wollen Spiegel in Achsheim klauen

Eine Anwohnerin beobachtet, wie zwei Männer versuchen, einen Spiegel aus ihrer Grundstückseinfahrt zu klauen. Als sie die Täter anspricht, flüchten sie auf Inlineskates.

Zwei Männer haben offenbar versucht, einen Spiegel aus einer Grundstückseinfahrt in Achsheim zu klauen. Das teilt die Polizei mit. Demnach beobachtete eine Anwohnerin, wie sich die beiden Männer in der Nacht auf Montag gegen 2.45 Uhr an ihrem Spiegel zu schaffen machten. Als sie die Täter ansprach, fuhren diese laut Polizei auf Inlineskates in Richtung Dorfmitte davon.

Schon vor etwa fünf Wochen sollten Unbekannte versucht haben, den Spiegel aus der Einfahrt der Anwohnerin zu stehlen, berichtet die Polizei. Eine Fahndung nach den beiden Männern verlief erfolglos. (kinp)