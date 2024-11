Alfons Biller im Amt bestätigt

Die Mitglieder des TTC Langweid haben auf der Jahreshauptversammlung ihren bisherigen Vorstand unverändert im Amt bestätigt. Unter Wahlleiter Christian Herfert wurde Alfons Biller als Vereinsvorsitzender einstimmig wiedergewählt, ebenso seine Stellvertreter Achim Dittmann für den Bereich Finanzen und Markus Wirth für den Bereich Sport. Die erneute Wahl von Marco Bröll bei der Jugend-Versammlung als Jugendleiter wurde bei der Jahreshauptversammlung ebenfalls ohne Gegenstimme bestätigt.

Auch Simone Neuner wurde erneut zur Revisorin gewählt. Sie bescheinigte dem Verein eine korrekte Finanzverwaltung und wurde dafür vom Vorstand entlastet. Dem Vorstandsgremium gehören weitere Mitarbeiter an: Franziska Karcher (Sport und Even), Yasmin Keller (Finanzen), Rene Scheffler (u. a. Org. Alltpapiersammlungen), Jakob Kaps (u. a. Sport) Jonas Heinrich (Sport Damen I-Heimspiele), Felix Kiefel (Homepage) und Jonah Schnierle (Hallensprecher und Jugendbetreuer). Gremiumsmitglieder sind Gert Jungbauer (Ehrenvorsitzender und Sponsorenkontakter), Barbara Jungbauer (Geschäftsführung und Jugendtrainerin), Cennet Durgun (Coach des Damen I -Teams. Die Arbeit des Vereins wurde besonders gelobt vom Zweiten Bürgermeister Christian Herfert und Dominik Jahn vom Kooperationspartner FC Langweid .



Intensive Jugendarbeit funktioniert

Durch die Mitarbeit vieler Jugendlicher und junger Erwachsener sei der Verein zukunftsfähig, so Jugendleiter Marco Bröll. Neben den sportlichen Erfolgen sei dies ein Ergebnis der sportlich intensiven, aber auch gemeinschaftsbildenden Jugendarbeit. „So stark und breit aufgestellt, von den Top-Erfolgen abgesehen, waren wir noch nie“, zog Vorsitzender Biller sein Fazit – und dies trotz rückläufigen Sponsorings, was er beklagte. Die Damen I spielten in der 2. Bundesliga um die Meisterschaft, das Damen I Team stehe an der Spitze der Oberliga Bayern und die Damen III führten die Verbandsliga (Bayernliga) souverän an. Auch die 1. Jugend sei als Tabellenführer der Bezirks-Oberliga erfolgreich. Besonders gut präsentiere sich der Männersport, voran mit dem Team I und seiner Zugehörigkeit zur Bayernliga. Versammlungsteilnehmer Franz Kaps ergänzte die Berichte mit dem Hinweis auf den Titel des Deutschen Meisters des 3. Damenteams im Pokalwettbewerb der deutschen Bezirksligen-Teams.

Sponsoren fehlen

Die allgemein schlechte Wirtschaftslage schlage sich auf das Sponsoring nieder, so Biller, und schränke sportliche Zielsetzungen ein. Deshalb wurde auch der Tischtennisbeitrag von 24 Euro jährlich auf 36 Euro angehoben – ein im Vergleich mit anderen Vereinen niedrigen Vereinsbeitrag, der an den Kooperationspartner FC Langweid seit der Eigenständigkeit des TTC zu zahlen ist. Der Vorteil: „Die Mitglieder des TTC können damit auch die Sportangebote des FCL nutzen“, informierte Biller. Trotz der Anhebung sei Sparsamkeit am Platz. Finanzvorstand Achim Dittmann informierte über eine Änderung in der Finanzordnung: Einige Ausgabenbereiche bleiben auf die Jugendarbeit beschränkt. (jug)