Basteln zu Ostern: So wird aus Klopapier ein Huhn

Die Kinder des St. Peter und Paul Kindergartens in Achsheim basteln zu Ostern Hühner aus Klopapier. Hier zeigen sie, wie man es am besten nachmachen kann.

Ausgetobt und höchst motiviert kommen die Kinder in den Raum. Nachdem Gabi Fendt, Leitung des Kindergartens St. Peter und Paul in Achsheim, und Kinderpflegerin Karin Hasmüller die Kinder in Gruppen aufgeteilt haben, geht es los mit dem Basteln.

Die Kinder des St. Peter & Paul Kindergartens basteln zu Ostern ein Klopapier-Huhn. Foto: Andreas Lode

Schon werden Schablonen und das bunte Papier herumgereicht. Stolz zeigen alle ihre ausgeschnittenen "Kronen" und setzen sie sich auf die Köpfe. "Das ist der Kamm vom Huhn", erklärt Marlene, die fünf ist. Fix wird noch der Schnabel ausgeschnitten und dann geht es ans Tackern. Dabei helfen Fendt und Hasmüller.

Osterbastel-Anleitung für einen Klopapierhahn 1 / 1 Zurück Vorwärts 1. Schritt: Alle Materialien vorbereiten: Kamm Schablone, Schnabel Schablone, Federn, Klopapierrolle, grünes Krepppapier, Tacker, Kleber, Schere, Stifte, buntes Papier (rot, gelb) Die Klopapierrolle am besten in der Mitte durchschneiden, damit das Hühnchen nicht zu groß wird.

Die Kinder erzählen währenddessen, worauf sie sich an Ostern und in den Ferien besonders freuen. "Ostereier", ruft Valentina, vier Jahre, heraus. "Ich habe schon welche gemacht", sagt ihre dreijährige Freundin Leticia. Beim fünfjährigen Elias gibt es Schokolade, die er am liebsten hat. Aber auch die Geschenke natürlich: "Letztes Jahr habe ich ein Bulldog bekommen. Und einen Boxsack", erzählt Elias.

Karin Hasmüller (Kinderpflegerin) hilft Ida (sechs Jahre) beim Antackern der Schwanzfeder. Foto: Andreas Lode

"Ich will einen echten Zauberhut. Mit Zauberstab", sagt die fünfjährige Victoria. Was sie in den Ferien machen wollen? "Zuhause mehr spielen als sonst", sagt Victoria. "Spielen macht Freude", kommt von Ida, sechs Jahre. Länger draußen spielen und länger Fernsehen stehen auf der Liste der bevorzugten Ferienaktivitäten. Auch die Ostereiersuche darf nicht fehlen. Bei der Sara, fünf Jahre, wird im ganzen Haus auf die Suche gegangen, bei der Ida liegen sie im Osternest.

Zu Beginn ihrer Bastelarbeit wird die Kamm-Schablone rumgegeben und von den Kindern souverän auf ein rotes Blatt abgezeichnet. Dasselbe wiederholen sie dann mit der Schnabel-Schablone auf gelbem Papier. Danach können Fendt und Hasmüller schon die ersten Körperteile an Klopapierrollen tackern. Eine Feder darf auch nicht fehlen. Mit Kleber machen die Kinder mit Krepppapier eine Wiese für das Huhn, indem sie es unten an der Rolle befestigen.

Dabei fällt zwar viel auf den Boden. Aber halb so schlimm, denn der dreijährige Mateo kümmerte sich darum und sammelte alle Schnipsel auf. Zum Abschluss werden die Augen aufgeklebt und fertig ist das Hühnchen auch schon. Die fünfjährige Marlene war eine von den Schnellsten und hilft daher ihren Freunden beim Basteln.

(v.l.) Marlene (5 Jahre) hilft Mateo (3 Jahre) beim Anzeichnen des Schnabels. Foto: Andreas Lode

Zuvor haben die Kinder schon Osternester in Form eines Huhns gebastelt. Jetzt warten sie nur darauf, dass sie zu Ostern befüllt werden. Als Dekor schmücken Bilder vom Osterhasen die Wand des Raumes, diese haben die Kinder alle selber gemalt. "Meiner ist der mit den Kugeln", sagt Victoria.

So machen Sie an unserer Osterbastel-Aktion für den Kreis Augsburg mit 1 / 5 Zurück Vorwärts Und was habt Ihr zu Ostern gebastelt? Schickt uns Eure Fotos! Bitte dabei beachten:

Die Bilder Die Fotos von den Bastelarbeiten müssen aus dem Augsburger Land stammen und aktuell sein. Wer Menschen ablichtet, muss sie im Vorfeld immer um ihr Einverständnis fragen.

Die Fotografen Bitte nur ein ausgewähltes Bastel-Bild schicken. Dazu am besten einige Stichpunkte notieren: Wo und wann ist das Bild entstanden? Bitte immer auch eine Telefonnummer für Rückfragen hinterlassen.

Die Veröffentlichung Die Bilder von den Bastelarbeiten werden nach Möglichkeit in der Printausgabe der Zeitung und auf der Homepage veröffentlicht. Mit der Einsendung erklärt jeder Bildautor automatisch, dass er mit einer Veröffentlichung einverstanden ist.

Der Kontakt Die Bastel-Bilder sollten per E-Mail im JPEG-Format und als Anhang an die Redaktion geschickt werden. Die Bildgröße sollte mindestens 500 KB betragen. Die E-Mail-Adressen lauten: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de und redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Bei Fragen zur Aktion hilft Maximilian Czysz unter der Telefonnummer 08232/967710 gerne weiter.

Der Datenschutz Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355. (AZ)

Auch für draußen stehen einige Aktivitäten für die Kinder an: Zusammen gehen sie etwa in den Wald, in ihr "Zwergenstübchen", wo sie zusammen oft Brotzeit machen. Und dann gibt es auch immer wieder Frühlingsspaziergänge, bei denen sie "den Frühling suchen", erzählt Hasmüller.