Lkw verliert zehn Tonnen Molkereiprodukte auf B2

Ein 34-jähriger Lkw-Fahrer war am Montagabend gegen 20.30 Uhr auf der B2 in Fahrtrichtung Augsburg unterwegs. Auf Höhe Langweid bemerkte er, dass sein Anhänger schwankte. Als er abbremste, löste sich der Anhänger und prallte gegen die Mittelleitplanke. Durch die Wucht des Anpralles wurde der Hänger umgelenkt, geriet in den Grünstreifen und kippte um. Laut Polizei verteilten sich zehn Tonnen Molkereiprodukte im Umkreis. Der Gesamtschaden bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich. (diba)

