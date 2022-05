Autofahrer nach Unfall in Langweid leicht verletzt

In Langweid kommt es am Mittwoch zu einem Unfall beim Abbiegen. Ein 24-Jähriger wird leicht verletzt.

Ein 24-jähriger Autofahrer ist nach einem Unfall in Langweid leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, bog ein 32-Jähriger am Mittwoch gegen 18 Uhr mit seinem Auto von der Augsburger Straße nach links in die Deruinger Straße. Dabei übersah er offenbar den Wagen des 24-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß.

Unfall in Langweid: 10.000 Euro Schaden

Durch die Kollision lenkte es das Fahrzeug des 24-Jährigen nach rechts. Dort stieß er mit dem Auto eines weiteren Fahrers zusammen. Der Gesamtschaden dürfte bei mindestens 10.000 Euro liegen, schätzt die Polizei. (kinp)