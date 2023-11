Autofahrer streift geparkten Wagen und macht sich aus dem Staub

Ein Unbekannter streift in Langweid ein geparktes Auto und beschädigt es. Dann macht er oder sie sich aus dem Staub. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Verkehrsunfallflucht Langweid am Lech: Am Vormittag des Samstags, 28. Oktober, bemerkte ein 68-jähriger Fahrzeughalter einen Schaden an seinem Auto, einem weißen Opel Movano. Dieser war in der Nacht von Freitag auf Samstag ordnungsgemäß in der Beethovenstraße in Langweid geparkt, als es nach Angaben der Polizei zu einem Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer kam. Die linke Fahrzeugseite des Autos wurde gestreift, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter der Telefonnumer 0821/323-1810 zu melden. (lig)

