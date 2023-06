Autoknacker scheitert am Bahnhof, richtet aber hohen Schaden an

Am Mittwoch versucht ein Unbekannter in Langweid die Türen eines schwarzen Autos aufzuhebeln. Zwar scheitert er, der Schaden ist aber erheblich.

Gescheitert ist ein Autoknacker bei dem Versuch, einen schwarzen Wagen auf dem Bahnhofsparkplatz an der Flurstraße in Langweid aufzubrechen. Der Halter hatte am Mittwoch sein Fahrzeug dort zwischen 7.45 und 22.15 Uhr geparkt.

In diesem Zeitraum versuchte der Täter laut Polizei, die Beifahrertür und die rechte Hintertür aufzuhebeln. Er schaffte es zwar nicht, in das Auto zu gelangen, richtete aber einen Schaden von rund 5000 Euro an. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)