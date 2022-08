Langweid

vor 31 Min.

Bahnstrecke wird für neuen Langweider Tunnel gesperrt

Plus Mit einer Behelfsbrücke geht’s derzeit über die Gleise am Bahnhof in Langweid. Wann die neue Personenunterführung auf ihren Platz geschoben wird. So lange fahren keine Züge.

Von Sonja Diller

Eine zehn Meter hohe temporäre Brücke über die Gleise am Bahnhof Langweid wurde in Vorbereitung auf den Einschub der neuen Personenunterführung aufgestellt. Dieser ist für Ende kommender Woche geplant. Dann steht der Zugverkehr zwischen Freitag und Dienstag, 12. bis 16. August, still. Während dieser Zeit wird ein Bus-Ersatzverkehr angeboten. Bis zur Barrierefreiheit wird es allerdings noch bis zum Oktober dauern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .