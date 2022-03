Langweid

06:30 Uhr

Bald gibt's schnelles Internet für Neubaugebiet in Langweid

Plus Möglichst schnell ins Internet: Der Glasfaserausbau in der Gemeinde Langweid geht weiter. Bald kann ein weiterer Abschnitt angeschlossen werden.

Von Gerald Lindner

Immer mehr Haushalte in Langweid erhalten demnächst den Zugang zum schnellen Internet: Das Glasfasernetz in der Gemeinde wird weiter ausgebaut. In den nächsten Wochen kann ein weiterer Teil in einem Neubaugebiet angeschlossen werden. Doch das ist nicht der einzige Bereich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

