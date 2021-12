Bald schnelles Internet: Langweids neues Glasfasernetz liegt jetzt in der Erde

Plus Viele Bürger mussten mitziehen, nun erhält die Gemeinde Langweid ein Glasfasernetz. Ein wichtiger Bauabschnitt ist abgeschlossen. Doch noch einiges ist zu tun.

Langweid verzeichnet einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zum schnellen Glasfasernetz: Das Unternehmen Deutsche Glasfaser hat die Tiefbauarbeiten für den Glasfaserausbau erfolgreich abgeschlossen. Eine Reihe von Bürgerinnen und Bürger sind bereits angeschlossen und können die schnelle Datenverbindung jetzt nutzen. Aber es ist immer noch einiges zu tun.