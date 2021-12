Bauverein St. Vitus Langweid ist zur Stelle, wenn die Pfarrei Unterstützung braucht

Plus Der Bau- und Förderverein Langweid unterstützt die Kirche der Gemeinde. Auf der Mitgliederversammlung wurde deutlich, wie es dem Verein geht.

Pfarrheimbau und -unterhalt, Messgewänder, Krippenfiguren: Der Bau- und Förderverein leistet wichtige Unterstützung - vor allem auch finanziell - für die Kirche in Langweid. Bei der Mitgliederversammlung berichteten die Verantwortlichen über die Aktivitäten der Jahre 2019 und 2020, und es wurde ein neuer Vorstand gewählt. Warum es trotz Corona-Pandemie um den Verein gut bestellt ist.