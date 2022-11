Beim Herbstkonzert der Blasmusik Langweid passt alles zusammen

Ob Rosenheim-Cops oder Goldfinger: Der Musikverein Langweid hat sein Programm bestens abgestimmt. Das hat auch mit der Nachwuchsarbeit zu tun.

Blasmusik, Popcorn und James Bond. Was auf den ersten Blick nicht so recht passen mag, hat der Musikverein Langweid bei seinem diesjährigen Herbstkonzert bestens aufeinander abgestimmt. Die legendäre Melodie aus „ Goldfinger“ passte prima zum Haindlingtitel der Rosenheim Cops und das ganze Konzept zum Orchester, das ausnehmend gut durch die Pandemie gekommen ist. Dass es nirgendwo fehlt am Klang, ist jugendlichem Nachwuchs zu verdanken, aber auch der wiedergefundenen Lust am Musizieren alter Hasen, die wieder zur Truppe gestoßen sind.

Der Nachwuchs präsentierte sich in der Dreifachturnhalle zwar aufgeregt, aber souverän. Namentlich vorgestellt, waren die kleinen Musiker sichtlich stolz auf ihre Leistung, altersgerechte Stücke zu spielen, die schließlich großen Übungsfleiß erfordern. Diese Anerkennung ist es auch, die Kinder bei der Stange und ein Orchester am Leben hält, zeigte sich Angela Ehinger vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund von der Arbeit des Langweider Musikvereins überzeugt.

Auszeichnung für den Vorsitzenden Andreas Ziegler

Sie war gekommen, um den Vorsitzenden Andreas Ziegler für seinen 20-jährigen Einsatz für die Blasmusik mit Ehrennadel und Urkunde auszuzeichnen. Mit einer Spende in die Musikerhüte am Ausgang bedankten sich die Zuhörer gerne für einen fröhlichen, gelungenen Abend.

Lesen Sie dazu auch