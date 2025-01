Betriebsunfall: Arbeiter klemmt sich Fuß auf einem Band ein

Ein Betriebsunfall hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in Langweid ereignet. Wie die Polizei Gersthofen mitteilt, klemmte sich ein Arbeiter den Fuß ein. Der 32-Jährige steuerte gegen 1.25 Uhr das Transportband in einer Lagerhalle an der Rudolf-Diesel-Straße. Aufgrund eines technischen Defektes ließ es sich laut Polizei nicht mehr verstellen. Der 32-jährige sprang auf das laufende Band und drehte es von Hand. Hierbei wurde sein Fuß eingeklemmt. Ein Kollege hörte die Hilferufe des Mannes und stoppte das Band. Der 32-jährige erlitt leichte Quetschungen. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig. (kar)

Betriebsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Langweid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis